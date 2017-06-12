Москва, 12 июня, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Народ Российской Федерации смог пережить не только «стремительный рывок к новому», но и опасное время, когда государство было ослаблено, а общественные устои размыты и уязвимы. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России.

Kremlin.ru Владимир Путин на Ивановской площади Кремля перед началом торжественного приёма по случаю национального праздника – Дня России

«Но все эти трудности были преодолены, — говорит глава государства. — Год за годом наряду с развитием демократических институтов, повышением уровня открытости общества приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что можно идти вперед только в крепкой, самостоятельной, независимой стране и что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества».

При этом Путин добавил, что России за прошедшие годы «удалось четко обозначить национальные интересы» и научиться «их твердо отстаивать, опираясь, в том числе на исторический опыт».

«И эта цельность восприятия России — наше важнейшее достояние», — говорит президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День России ранее назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Отмечается ежегодно с 1992 года.

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