Йошкар-Ола, 12 июня, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В шествии приняли участие больше 1 тыс. человек. Это представители русского, марийского, татарского народов, чуваши, удмурты, украинцы, беларусы, узбеки, таджики, азербайджанцы, прибалты, осетины, грузины, члены еврейской организации. К всероссийскому шествию «Парад Дружбы народов России» в Марий Эл присоединились и студенты, обучающиеся в вузах республики: индийцы, киргизы, туркмены, представители африканского континента, арабского мира, средней Азии.

Mari-el.gov.ru Участники многонационального парада

Также в числе участников мероприятия — байкеры, кадеты, военнослужащие и члены клуба исторической реконструкции. Большинство участников парада были одеты в традиционные национальные костюмы.

Колонна остановилась у Монумента Воинской славы, где Александр Евстифеев, члены правительства, руководители города возложили цветы к Вечному Огню.

Завершилось шествие митингом — концертом на площади у Марийского национального театра драмы им. Шкетана. Участников приветствовал врио главы Марий Эл: «Сегодня в России по-настоящему большой праздник. Сегодня день гордости за нашу великую многонациональную страну. Многие любят рассуждать о том, что же является главной ценностью России. Люди — наш главный ресурс. Люди — это главная ценность России».

В ходе митинга Евстифеев вручил паспорта тем, кто впервые получает главный документ государства. Из рук руководителя республики паспорт гражданина России получили восемь молодых жителей столицы — людей с активной жизненной позицией.

«Чувства и эмоции переполняют праздничные: это гордость за нашу Россию, за Марий Эл. Собралось много жителей республики на этот по-настоящему важный для нас, для страны праздник. Для меня — гордость идти вместе с ними, разделять в полной мере их чувства. И я благодарен жителям Марий Эл за участие, за искренность, за те эмоции, которыми они делились друг с другом. Они передали мне частицу своего праздничного настроения, частицу души, спасибо им за это», — заявил по итогам торжеств врио главы Марий Эл Александр Евстифеев.