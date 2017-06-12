Украина, 12 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. "Попаснянский водоканал» сегодня, 12 июня, отправил нам телефонограмму о том, что вчера в 19.30 произошла авария на Западной фильтровальной станции, из-за чего прекращена подача воды в Республику. Они уведомили, что о времени окончания ремонтных работ будет сообщено дополнительно», — отметили в «Луганскводе».

Klv.lg.ua «Лугансквода»

В связи с этим на 50% сокращена подача воды в ряд населенных пунктов Республики — Стаханов, Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск.

Ранее в «Луганскводе» отмечали, что украинская сторона возобновила подачу воды в Республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории.

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Напомним, ранее в пресс-службе «Луганскводы» сообщали, что украинская сторона почти три недели не подает воду в ЛНР с подконтрольных ей водозаборов.

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На предприятии отмечали, что украинская сторона объясняла остановку подачи воды ремонтными работами и задолженностью «Попаснянского водоканала» перед «ЛЭО» за электроэнергию. В свою очередь уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не принимать от ЛНР оплату за воду.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщал о том, что «в будущем с каждым днем эта проблема (поставок воды с подконтрольной Киеву территории) будет все меньше», так как власти ЛНР прилагают усилия для обеспечения Республики водой, добываемой на своей территории, и «возможности для этого есть».

По данным ГУП ЛНР «Лугансквода», Республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%.

Украинская сторона поставляет воду в Республику с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, — с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск.