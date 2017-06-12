Ташкент, 12 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев 12 июня по телефону обсудили двусторонние отношения, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев перед началом заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

«Мрзиёев выразил искреннюю признательность за гостеприимство и теплый приём, оказанные делегации Узбекистана в ходе пребывания в Астане 8−9 июня для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС», говорится в сообщении.

Особо отмечено, что состоявшийся в столице Казахстана саммит стал историческим событием в развитии деятельности ШОС. Одним из значимых его результатов названо принятие Индии и Пакистана в Организацию в качестве полноправных членов. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия в рамках ШОС.

«Президент Узбекистана поздравил казахстанскую сторону с организацией на высоком уровне Международной выставки «Астана ЭКСПО — 2017» и пожелал успешного проведения мероприятия», отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Также, была выражена уверенность в том, что данная выставка будет способствовать привлечению высоких технологий и инвестиций в развитие стран региона.

«Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной политики. Беседа прошла в традиционно теплой и дружественной атмосфере, в духе взаимопонимания и уважения, присущих узбекско-казахстанским отношениям», сообщает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, новое руководство Узбекистана в числе главных приоритетов внешней политики республики определило отношения с соседними странами.