Мадрид, 12 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Читайте также: Каталонский национализм: невера в независимость

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению газеты, именно этого команда Мариано Рахоя и ждала, «ведь такое обращение свидетельствует о том, что Каталония, в конце концов, склоняется к цивилизованному и предусмотренному законодательством страны диалогу вместо попыток решать вопросы путем ультиматумов. Сорайя Саенс отметила, что Конгресс выслушает, обсудит и проголосует. Но читать лекции о том, как себя надо вести каталонцам, никто не будет».

По мнению вице-премьера, «позиция Пучдемонта выглядит странной: с одной стороны, он твердит о демократии и праве выбора, но только для региона, им возглавляемого, а с другой — отказывает центру в демократическом волеизъявлении и соблюдении норм, закрепленных в Конституции страны».

Как уже неоднократно подчеркивало ИА REGNUM, в соответствии с Конституцией Испании любой референдум, посвященный вопросам национального самоопределения регионов, может проводиться только с согласия центрального правительства. Кроме того, такой референдум должен проводиться не на территории заинтересованной области, а всего государства, поскольку имеет отношение ко всем гражданам страны.