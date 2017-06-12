Улан-Удэ, 12 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Бурятии в День России, 12 июня, состоялся праздничный концерт «Поёт вся страна». Также в этот торжественный день юные жители региона получили свои первые в жизни паспорта.

Egov-buryatia.ru Лучшие школьники Бурятии получили свои первые паспорта в День России

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в мероприятиях празднования Дня России принял участие исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов. Он вручил паспорта лучшим школьникам Бурятии.

Egov-buryatia.ru Врио главы Бурятии Алексей Цыденов поздравляет жителей региона с Днем России

«У нас с вами есть праздники, которые нас объединяют — День защитника Отечества, День Победы, и, конечно, День России. Я езжу по Бурятии и вижу, что главная наша ценность — это наши люди. Конечно, у нас есть уникальные места. Бурятия с Байкалом, с Тункинской долиной, другими достопримечательностями, является жемчужиной России. Но все же главное достояние — это люди», — сказал Алексей Цыденов, поздравляя жителей региона с праздником.

Свои первые паспорта в День России на площади Советов получили 40 школьников, которым исполнилось 14 лет. Все они успели добиться заметных результатов в учебе, спорте и творческой деятельности. Среди них есть отличники, спортсмены, победители различных конкурсов, соревнований и олимпиад.

Добавим, Бурятия отметила День России насыщенной программой. В частности, в Улан-Удэ состоялся праздничный концерт детских коллективов «Мы дети твои, Россия!». На площади Революции прошла акция по сдаче норм ГТО и масштабная молодежная акция «Моя страна — моя Россия». Кульминацией вечера на площади Советов стал большой концерт «Поёт вся страна!». На сцену вышли солисты хоровых коллективов театра оперы и балета, русского драматического театра, звезды бурятской эстрады Чингис Раднаев, Евгения Рейзвих, Дулма Сунрапова, Игорь Плотников, Мэдэгма Доржиева, Валико Гаспарян, Сэсэг Аюшеева и другие.

День России — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня.