Барнаул, 12 июня, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Фигуры высшего пилотажа на самолетах Як-52 показали барнаульцам в День России члены пилотажной группы «Открытое небо» Денис Колбин и Сергей Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM. Авиашоу стало ключевой частью программы «Мы вместе», организаторами которой стали ГТРК «Алтай», оркестр «Сибирь» и партия «Единая Россия».

Вести-Алтай День России. Авиашоу в Барнауле

Вести-Алтай День России. Авиашоу в Барнауле. Зрители

«Барнаульцы летают точно так же, как ездят по дорогам», такое мнение, по словам ведущего, сложилось у новосибирцев о мастерстве барнаульских летчиков. Помимо «петли Нестерова», они продемонстрировали «этажерку» (прием высшего пилотажа, во время которого самолеты могут осуществлять дозаправку в воздухе) а также петли.

Вести-Алтай День России. Авиашоу в Барнауле

«Смотрите, пилот плетет косичку вокруг следа от самолета другого пилота. Какая при этом четкость линий, плавность движений наблюдается, представляете, какая должна быть концентрация?» — отметил представитель «Открытого неба».

Вести-Алтай День России. Авиашоу в Барнауле. Расхождение

Как уже сообщало ИА REGNUM, концерт на речном вокзале Барнаула проходит вместе с оркестром «Сибирь». На сцене выступают молодёжный ансамбль «Алтай», Лев Шапиро и его команда, вокальная группа педагогического университета, а также финалисты телепроекта «Поверь в себя».