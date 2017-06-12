Владивосток, 12 июня, 2017, 15:41 — ИА Регнум. От митингов, праздничных концертов, фестивалей дружбы народов и национальной кухни до костюмированного велопробега, парада байкеров, этнодискотеки и дня первой рыбы — празднования Дня России в дальневосточных регионах прошли с размахом. В столицах субъектов ДФО в разных местах одновременно проводилось сразу по нескольку мероприятий, праздничная программу длилась весь день. Подробнее — в обзоре ИА REGNUM .

Пресс-служба правительства Хабаровского края Празднование Дня России в Хабаровске

Приморье: парад байкеров и фестиваль казачьей культуры

В Приморском крае в рамках Дня России прошли десятки праздничных мероприятий. Здесь отмечать начали парадом байкеров. После проезда колонны мотоциклисты устроили выставку мототехники и концертную программу с участием творческих коллективов Приморья.

На привокзальной площади столицы региона Владивостока прошёл фестиваль казачьей культуры, где знакомили с традициями и обычаями русского казачества, угощали кулешом с компотом, продавали сувениры декоративно-прикладного творчества.

На спортивной набережной проходили конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания и концерт. В списке праздничных мероприятий Приморья также дрифт-такси, выставка спортивных автомобилей, показательные выступления российской дрифтовой серии РДС-восток, станд-райдеров и мотокроссменов. Горожанам также предлагалось поучаствовать в конкурсах, взять в прокат с 50-процентной скидкой велосипед, ролики, багги, квадроциклы или картинги, а также пострелять в тире.

На набережной ДВФУ прошло танцевальное шоу, где можно было не только посмотреть на танцы, но и потанцевать самим. В городе также прошла выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Праздничные мероприятия в регионе будут длится весь день.

Официальный сайт администрации Владивостока Празднование Дня России во Владивостоке

Хабаровский край: горожане образовали контур карты России

В Хабаровском крае Главным мероприятием Дня России стал фестиваль музыки и песни народов региона «Карагод», в котором приняли участие около двух тысяч жителей региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края, на фестивале продавались изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов из бересты, кожи (в том числе рыбьей), кости, меха, глины, дерева, бисера и натурального камня.

На празднике «Кухни народов мира» горожан угощали традиционными национальными блюдами. В программе сегодня также уличные акции, конкурсы, флэшмобы, а также городской фестиваль «Парад колясок».

Информагентство «Открытый город» также сообщает о том, что в честь праздника в Хабаровске прошёл флешмоб «Россия едина!». Горожане встали, образовав контур карты России.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Празднование Дня России в Хабаровске

Якутия: танцы с бубунами

В Якутии День России отмечали митингом и «Парадом дружбы народов». В честь праздника представители разных национальностей прошли по центральным улицам Якутска, продемонстрировав тем самым, что живут в республике дружно и сплочённо. На мероприятии было отмечено, что есть желающие нарушить это равновесие и внести раскол. Об этом заявила ЯСИА министр по развитию институтов гражданского общества республики Сардана Гурьева.

«Ни для кого не секрет, что иностранные государства финансируют отдельные общественные организации, которые ведут негативную политику среди населения и призывают к расколу. Такие факты есть и на территории Якутии», — пояснила она.

В посвящённом Дню России параде приняли участие представители национальных диаспор, общин, некоммерческих организаций, творческие коллективы, горожане и гости столицы республики, одетые в национальные костюмы. По центру Якутска они шли под этническую музыку, звуки бубнов, шествие сопровождалось колоритными национальными танцами. В нём бок о бок шли русские и якуты, татары и казахи, башкиры и таджики, буряты, киргизы, армяне, азербайджанцы, представители коренных малочисленных народов Севера и многих других, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

«Мы хотим передать нашим потомкам мир и согласие, которое сегодня есть, хотим, чтобы наши дети жили и росли счастливо в единой державе, а для этого мы должны быть консолидированы», — подчеркнула Сардана Гурьева.

В День России в республике также состоялась патриотическая акция, в рамках которой жители Якутии признавались в любви своей стране, и фотовыставка «Россия — это я».

ЯСИА День России в Якутске

Колыма: блюда национальной кухни

В Магаданской области в этот день объединились представители всех землячеств, общественных организаций и национально-культурных объединений. Ещё более радостным празднование Дня России в суровом северном регионе сделала тёплая, по-настоящему летняя погода, пишет РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».

В рамках фестиваля «Территория дружбы» народы Колымы представили свои традиции и костюмы, развернули свои флаги, угостили блюдами национальной кухни.

«Мы в очередной раз видим, как они сохраняют культурные и национальные традиции. И в то же время мы — все вместе», — прокомментировал мероприятие глава региона Владимир Печёный. — Мы всегда стояли за свою родную страну — великую Россию. И сегодня это еще один повод подтвердить, что мы — едины. А пока мы едины — мы непобедимы».

Мэр Магадана Юрий Гришан отметил, что многообразие культурных традиций создаёт уникальную культуру северного региона, которую нужно чтить и беречь.

В ходе празднования в Магадане состоялись также мастер-классы по прикладному творчеству и танцам, прошли тематические викторины и фотовыставка «Область глазами молодых».

КОЛЫМА.RU День России в Магадане

Сахалин: восхождение на гору Российская

Во всех муниципалитетах Сахалинской области в честь Дня России прошли праздничные программы, патриотические акции, соревнования, конкурсы, выставки и театрализованные представления, пишет Sakhalin.info.

В Южно-Сахалинске 12 июня праздничные мероприятия состоялись сразу на нескольких площадках, в том числе прошёл митинг-концерт «Россия — это мы!». «В этот день мы испытываем особые чувства к нашей великой истории и к нашему народу — победителю и созидателю. Любовь к своей земле, способность объединяться не раз спасала страну в трудные времена», — заявил на митинге губернатор региона Олег Кожемяко.

Затем в столице Сахалина состоялись концерты, костюмированный велопробег, молодёжный квест, акция «Читающая Россия», выставка ретроавтомобилей и образцов военной техники.

По уже сложившейся традиции День России также было организовано восхождение южносахалинцев и гостей города на гору Российская. Финальной точкой праздника станет салют.

Sakhalin.info День России в Южно-Сахалинске

ЕАО: флэшмоб «Небесный триколор»

В Еврейской автономной области День России отпраздновали концертами, литературно-музыкальными композициями, киносеансами, развлекательными, познавательными и спортивными программами. На набережной Биробиджана работали фотовыставки и спортивная площадка для детей и взрослых. Желающие могли сделать памятный снимок или рассказать стихотворений, посвящённое России. Были организованы творческие мастер-классы, квест-игра «Интересная Россия», для детей работали игровые площадки и творческие мастерские. На вечер запланирован молодежный флэшмоб «Небесный триколор».

«Мы искренне гордимся своей Родиной: её необъятными просторами, природными богатствами, культурно-историческим наследием предков, творческими, научными и спортивными достижениями, нашей армией, способной эффективно защищать национальные интересы и государственный суверенитет. И, конечно тем, что наша область, наша малая родина является неотъемлемой и самобытной частью Отечества», — заявил, поздравляя жителей региона, губернатор ЕАО Александр Левинталь.

«Особо мы чувствуем единение в суровые, сложные для нашей страны дни, — сказала землякам председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова. — Наша Родина знает немало таких периодов, и один из них — события трехлетней давности, когда Запад стал оказывать беспрецедентное давление на Россию. Но мы только сильнее ощутили себя единым народом, способным сплотиться и быть твердыми в своих решениях».

Спикер регионального парламента также отметила, что сейчас ЕАО вместе со всей Россией переживает не самые лучшие времена, испытывая экономические и социальные проблемы, «но это еще раз доказывает, как важно нам сейчас быть всем вместе».

EAOMedia День России в Биробиджане

Камчатка: День первой рыбы и этнодискотека

В Камчатском крае празднование Дня России началось с мероприятия «Люблю тебя, Россия, на котором под гимн страны были подняты флаги России и региона.

«Нас миллионы, и мы очень разные, но каждый, независимо от веры и национальности, неотделим от духовных корней и культурный традиций Родины. В этом наше единство и сплочённость, благодаря которым мы можем противостоять любым политическим и экономическим штормам, — сказал глава края Владимир Илюхин. — Все мы хотим видеть нашу страну успешной и процветающей. Для этого нужно совсем немного: жить в мире и согласии, быть преданным выбранному делу и уважать труд окружающих».

На своих родных языках гостей мероприятия поздравили председатели национальных общественных объединений Камчатки. Праздничную программу продолжил концерт.

Жителям Петропавловска-Камчатского сегодня также предлагалось принять участие в концертно-развлекательной программе «Русские забавы», послушать «Песни над Авачинской бухтой». Для детей была организована игровая зона.

Сегодня жители региона также могли сдать нормативы ГТО, поучаствовать в тематических выставках, культурных программах и спортивных соревнованиях, посетить мастер-класс «Куклы народов России» и этнодискотеку. В праздничных мероприятиях приняли участие порядка 6 тысяч жителей региона, из них 4 тысячи — в Петропавловске-Камчатском.

В рамках торжественной программы, посвящённой Дню России, в крае также состоялся национальный праздник «День Первой рыбы». Коренные жители полуострова с помощью специального обряда заманивали рыбу в камчатские реки и угощали всех блюда национальной кухни.

Пресс-служба правительства Камчатского края Празднование Дня России в Петропавловске-Камчатском

Приамурье: квест «партизанскими тропами»

В Амурской области День России отпраздновали около 17 тысяч человек. Помимо просмотра концертов, люди принимали участие в квесте «1942. Партизанскими тропами». Его участникам предлагалось погрузиться в исторические события Великой Отечественной войны, сформировать партизанские отряды и организовать подрывную деятельность в тылу врага.

Глава региона Александр Козлов назвал День России одним из самых главных государственных праздников: «Мы чествуем родную страну, которую любим и которой гордимся. Сегодня Приамурье вносит свой весомый вклад в экономическое развитие Дальнего Востока, а значит и всей страны».

Чукотка: зарядка в честь Дня России

В столице Чукотского автономного округа Анадыре празднование началось с общегородской утренней зарядки. В течение дня в мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие около 4 тысяч жителей. В городе прошли митинги, акции, спортивные соревнования и концерты, в музеях и библиотеках были организованны выставки и тематические вечера, сообщает пресс-служба правительства региона.