Барнаул, 12 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В Змеиногорске День России отметили велопробегом и торжественным открытием памятника «Доблестным пограничникам России за заслуги в защите и охране государственной границы». Об этом сообщает сегодня официальный сайт Алтайского края.

Вести-Алтай День России. Памятник пограничникам в Змеиногорске

Только что в городском парке началась концертная программа «Россия — это мы», а позднее горожанам покажут развлекательную программу «Россия, вперед!».

Вести-Алтай День России. Памятник пограничникам в Змеиногорске

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае День России отмечают повсеместно: в домах культуры и в сельских клубах, библиотеках, оздоровительных и пришкольных лагерях, на спортивных и концертных площадках. Этому празднику посвящены сегодня выставки и концерты, различные спортивные соревнования.

Одним из значимых мероприятий 12 июня стал всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Он объединил более 600 участников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Читы, Красноярска, Перми, Владивостока, Москвы и Казахстана.

Вести-Алтай День России. Авиашоу в Барнауле

Барнаульцам сейчас показывают программу «Мы вместе». Только что горожане увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении пилотажной группы «Открытое небо».