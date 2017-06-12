Москва, 12 июня, 2017, 15:13 — ИА Регнум. 12 июня Центральный музей Великой Отечественной войны первым среди федеральных учреждений сделал посещение музея бесплатным и проведет патриотический флешмоб «Гимн России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Самый большой флаг России развернут на Поклонной горе

В рамках мероприятия около пятисот студентов и школьников Москвы, членов молодежных и общественных организаций развернут самый большой Государственный флаг Российской Федерации и исполнят гимн Российской Федерации под аккомпанемент духового оркестра Академии имени Маймонида РГУ им. А.Н.Косыгина.

В музее проходят экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы. Помимо основной экспозиции в музее можно посетить выставку «Символы Российского государства».

Также в музее Великой Отечественной войны и в парке в рамках ХII фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира» выступит духовой оркестр Культурного центра Главного управления МВД, который исполнит популярные мелодии российских и советских композиторов.