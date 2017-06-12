Рига, 12 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии снова обнаружили 11 кабанов, погибших от Африканской чумы свиней (АЧС), животные заражены уже в Гаркалне (20 км от Риги), и в Елгавском крае 40 км от Риги), сообщает LETA.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

Представитель ПВС Илзе Мейстере отмечает — всем свиноводам в Латвии чрезвычайно важно соблюдать меры биобезопасности, чтобы предохранить свиней от заболевания АЧС. Это особенно актуально в летние месяцы, когда риск переноса вирусов в свиноводческих хозяйствах значительно выше, подчеркнула Мейстере.

Как сообщается, ПВС продолжает проверку биобезопасности на свинофермах по всей Латвии. Напомним, в 2016 году было проведено более 13 тысяч таких проверок. В 2017 году ПВС начала аудиты биобезопасности на больших свинофермах, где содержатся более 1000 свиней.

Стоит отметить, что по данным ПВС с начала 2017 года в Латвии АЧС подтверждена уже у 561 кабана и у 13,544 тысяч свиней. Для сравнения — в 2016 году в целом было выявлено 1140 случаев АЧС у диких кабанов, а на одной из ферм, из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него. АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года ООО «Ancers» пришлось ликвидировать более 15 000 тыс. свиней на ферме Rukas в Кримулдском крае, а на ферме, где было обнаружено заболевание, проводится очистка и дезинфекция техники и оборудования, уничтожение кормов для животных, очистка и подготовка к дезинфекции хлевов.

Также вокруг фермы установлен карантин — защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км. На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта. Председатель правления свиноводческого предприятия Раймонд Калванс сообщил, что убытки могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом ферму тревожит потеря генетического материала.

«Будет пустыня. Это сильный эмоциональный и финансовый удар. Убытки составят миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие, но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе свиньи местной породы «латвийская белая», которыми мы обеспечивали и другие хозяйства», — сказал Калванс.