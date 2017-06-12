Рига, 12 июня, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Суд города Елгавы рассмотрит дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера «Latvijas Dzelzceļš» (Латвийская железная дорога) Александра Красноперова в закрытом режиме, сообщает портал Mixnews.lv. Такое решение принято в связи с тем, что прокурор Зинта Мейя попросила суд пригласить на заседания сотрудника Полиции безопасности (ПБ), а сам процесс, начавшийся 12 июня, вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации.

Судейская мантия

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывшего работника «Latvijas dzelzceļš» обвиняют в том, что с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории своей путевой ответственности на Елгавском вокзале он «регулярно, систематично и целенаправленно, по заданию России, занимался сбором не подлежащий разглашению информации военного характера и коммерческих тайн». По мнению следствия, полученную информацию он, якобы, передавал контактному лицу в России.

Как утверждают следователи, Красноперов, переснимая материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, «незаконным путем получал сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО». Далее, собранную информацию обвиняемый в электронном формате отсылал контактному лицу в России, который, опять же по утверждению следствия, действовал в российских интересах.

В конце 2016 года Красноперова задержала Полиция безопасности. В рамках уголовного процесса были проведены обыски на пяти объектах. Уголовный процесс был начат 27 сентября 2016 года. Александр Красноперов по-прежнему находится под арестом. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В свою очередь известный в Латвии общественно-политический активист Владимир Линдерман заявил: «Насколько я понял, вина его состоит в том, что он сфотографировал состав с военной техникой НАТО и переслал фото знакомому в Россию», — пояснил Линдерман. По его мнению, «шпионажем там и не пахнет, а есть страстное желание Полиции безопасности поймать хотя бы одного российского шпиона из числа местных жителей».

Добавим, что перемещение военной техники НАТО по территории Латвии не является охраняемой тайной. Любое прибытие войск альянса, или военной техники, широко освещается в СМИ.