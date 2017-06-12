Красноярск, 12 июня, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Красноярске 12 июня, в День России, около тысячи молодых людей обновили надпись «Россия» на Караульной горе. В мероприятии принимали участие представители различных молодежных объединений. Для реставрационных работ заготовили 18 тонн мраморной крошки и почти 100 литров краски, сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края.

Илья Копыл. Krskstate.ru Молодые красноярцы трудились с энтузиазмом, обновляя надпись «Россия» на Караульной горе

«Ежегодное обновление надписи стало правильной традицией для нашего города — это своеобразный подарок нашей стране в ее день рождения. Всегда приятно видеть инициативных ребят, которые готовы сохранять один из ключевых символов Красноярска», — сказал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Сергей Егоров.

Активисты раскрасили соответствующие сегменты надписи «Россия» в белый, синий и красный цвета за один час.

Также сегодня, в День России, в Красноярске состоялась церемония вручения паспортов граждан РФ лучшим учащимся общеобразовательных учреждений края. Главный документ школьникам вручали губернатор Виктор Толоконский и глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Юноши и девушки, которым сегодня вручали паспорта, показали высокие результаты в учебе и общественной жизни, а также отличились победами в конкурсах, фестивалях различного уровня, стали победителями и призерами районных, краевых олимпиад, спортивных соревнований.

Добавим, в эти праздничные выходные красноярцы не только отмечают День России, но и 389-летие своего города. 11 июня в день рождения столицы края состоялась большая концертная программа, завершившаяся фейерверком.

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