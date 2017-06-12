Рига, 12 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. На портале общественных инициатив ManaBalss. lv открыт сбор подписей за муниципальные референдумы, на которых по многим вопросам, включая роспуск местной думы, могли бы голосовать граждане, живущие в конкретном самоуправлении, сообщает портал Mixnews.lv. Инициативу предполагается передать на рассмотрение Сейма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Как заявил инициатор сбора подписей Раймонд Лейниекс-Пуке, появление возможности проводить всенародное голосование на уровне конкретного самоуправления позволит более полно реализовать права, гарантированные основным законом страны. По его мнению, для организации муниципального референдума необходимо собрать 10% от числа проголосовавших на предыдущих муниципальных выборах избирателей в соответствующем самоуправлении.

Если инициатива наберет 10 тысяч подписей, она будет передана в Сейм для дальнейшего рассмотрения.