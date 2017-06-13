Благовещенск, 14 июня, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Спор о «неэффективном» государственном собственнике и «хорошем» частном управлении разбивается о факты. Практика управления крупными техническими системами показывает, что частный бизнес способен эксплуатировать хорошо проверенные временем тепловые электростанции. Создавать новые, вкладываться в исследования и разработки у частника не получается. Риск для прибыли становится слишком высок, именно поэтому в России нет ни одной частной компании, умудряющейся эксплуатировать, строить, проектировать, модернизировать электростанции, тем более разных типов.

Таблица: Плановые показатели по Амурской области на 2017—2025 годы

Государственная компания «РусГидро» — это электростанции солнечные и ветровые, гидроаккумулирующие, геотермальные и единственная в нашей стране электростанция приливная. Поэтому она и может позволить себе одновременно заниматься научным поиском, эксплуатировать новые типы электростанций и осваивать технологии, требующие долгосрочных вложений для отработки. В этом преимущество долгосрочного планирования над сиюминутной прибылью.

Как же все перечисленное воплощается в реальность? О факты об отечественной энергетики, дающих возможность сделать вывод о ее перспективах, читайте в статье: «ГОЭЛРО для Амурской области».

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