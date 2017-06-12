Тюменская область, 22 ноября, 2007, 09:37 — ИА Регнум. В Тюмени на основании заключения прокурора суд взыскал с владельца транспортного средства в пользу пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии компенсацию за причинение морального вреда.Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жительница г. Тюмени, имея в собственности автомобиль "Хонда-Лого", решила продать его 23-летнему молодому человеку. Получив денежный залог, она позволила покупателю пользоваться автомашиной. При этом каких-либо документов о продаже иномарки оформлено не было и тюменка по-прежнему оставалась ее законной владелицей.

Молодой человек, находясь в состоянии опьянения наехал на рабочего по уборке снега и причинил ему тяжкий вред здоровью.

Согласно ст.1079 Гражданского кодекса РФ обязанность возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности (транспортным средством), возлагается на гражданина, который владеет им на праве собственности.

В этой связи пострадавший обратился в суд с иском к хозяйке автомашины о компенсации ему морального вреда. Суд согласился с мнением прокурора и взыскал с ответчицы в пользу истца 80 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Решение районного суда вступило в законную силу.