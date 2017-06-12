Рига, 12 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. 11 июня на Даугавпилсском шоссе перевернулась военная автомашина американской армии, заявили в пресс-службе Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), сообщает LETA.

Defence.ru Автоцистерна , авария

Как стало известно, ДТП произошло около 17:30 на 45-м километре шоссе Рига-Даугавпилс. По данным НВС, перевернулась цистерна, которая входила в состав колонны военной техники.

Движение на этом участке шоссе было на некоторое время блокировано в обоих направлениях, затем возобновлено по одной полосе. На месте работают сотрудники ответственных служб. В свою очередь НВС призвало водителей объезжать участок, на котором произошла авария.