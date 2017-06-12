Киев, 12 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент в стране. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба украинского президента.

Знак отличия президента Украины — юбилейная медаль «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков» (2004)

«Президент Пётр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — сказано в сообщении пресс-службы администрации президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Верховная рада Украины одобрила законопроект, который вводит административную ответственность за георгиевские ленточки. Авторы законопроекта в пояснительной записке заявили, что георгиевские ленточки с 2014 г. использовались «пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стали символом сепаратизма».

В законопроекте сказано, что любое использование георгиевской ленточки, в частности её ношение на одежде, изображение на плакатах или открытках, в произведениях искусства и СМИ или крепление на автомобилях, будет определяться как пропаганда.

Предлагается карать такие нарушения штрафом в размере от 850 до 2550 гривен (от $32 до $97 по текущему курсу). При этом сама ленточка и предметы, на которых она изображена, подлежат конфискации.

Повторное нарушение грозит штрафом в размере от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от $97 до $190) или административным арестом на срок до 15 суток.

Единственное исключение в законопроекте сделано для орденов и медалей Великой Отечественной войны, в оформлении которых использована гвардейская лента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, георгиевская лента также использована в оформлении юбилейной медали Украины в честь 60-летия освобождения Украины от гитлеровских оккупантов, учреждённой в 2004 году президентов Леонидом Кучмой, массовое награждение которой прошло в годы президентства Виктора Ющенко. О судьбе этого изображения георгиевской ленты при президентстве Петра Порошенко не сообщается.