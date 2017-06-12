Лавров прокомментировал возможное ужесточение санкций со стороны США
Москва, 12 июня, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал намерения американских конгрессменов ужесточить санкции против России и облечение их в форму закона. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал RT.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что сенат Конгресса США может принять законопроект, ужесточающий санкции против России, в частности, её энергетического сектора.
При этом санкции станут законом, что значительно усложнит их отмену в будущем.
Лавров считает, что это незначительная новость.
«Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году в связи с возвращением Крыма в РФ и началом гражданской войны на Украине.
На Западе Россию обвиняют в «аннексии» Крыма и во вмешательстве в украинскую гражданскую войну. При этом никаких доказательств этим обвинениям ни США, ни ЕС не представляют. Тем не менее, на основании этих ложных обвинений и были введены санкции.
Условием отмены санкций Запад ставит возвращение Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса.