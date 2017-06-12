Москва, 12 июня, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал намерения американских конгрессменов ужесточить санкции против России и облечение их в форму закона. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сенат Конгресса США может принять законопроект, ужесточающий санкции против России, в частности, её энергетического сектора.

При этом санкции станут законом, что значительно усложнит их отмену в будущем.

Лавров считает, что это незначительная новость.

«Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году в связи с возвращением Крыма в РФ и началом гражданской войны на Украине.

На Западе Россию обвиняют в «аннексии» Крыма и во вмешательстве в украинскую гражданскую войну. При этом никаких доказательств этим обвинениям ни США, ни ЕС не представляют. Тем не менее, на основании этих ложных обвинений и были введены санкции.

Условием отмены санкций Запад ставит возвращение Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса.