Симферополь, 12 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. 12 российских паспортов 12 юным жителям Республики Крым вручены 12 июня, в День России. Церемония открылась в 12:00. Об этом в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Studsovetmsudt.ru Паспорт гражданина России

«Сегодня, в этот праздничный день 12 июня, ровно в 12:00 мы вручаем 12 паспортов юным крымчанам — гражданам Российской Федерации — и конституцию нашей республики — самого молодого субъекта России. Быть гражданином нашей великой страны — большая честь и большая ответственность, а для нас, крымчан, это особенно важный момент. Мы ценим ту возможность, которую нам подарила Крымская весна. Если мы и дальше будем работать на один результат — сделать нашу страну самой успешной, то не сомневаюсь, что мы обречены на успех».

Глава Крыма пожелал новым гражданам РФ быть достойными этого звания.

Сегодня же глава Крыма выступил с поздравлением в адрес жителей Республики по случаю Дня России. Он отметил, что этот день является одним из самых важных государственных праздников: 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

«День 12 июня стал символом преображения нашей страны, точкой отсчёта нового этапа в её развитии. С другой стороны, этот день отражает преемственность и неразрывность тысячелетней истории Государства Российского», — сказал Аксенов.

«У крымчан особое отношение к сегодняшнему празднику. Крым стал современным символом российского единства, символом надежды для всего Русского мира. После воссоединения с Россией наш полуостров получил новую жизнь. Модернизируются экономика, транспортная и энергетическая инфраструктура, социальная сфера, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, ряде других отраслей», — добавил Аксенов.

Отметим, что сегодня на территории всех муниципальных образований Крыма проходят торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Так, в Симферополе запланировано проведение молодежной акции: ее участники на гироскутерах с флагами в руках выстроятся в композицию «Я люблю тебя, Россия». Вечером в городе состоится концерт с участием творческих коллективов Симферополя, лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». В 22:00 состоится праздничный фейерверк.

В Севастополе в праздничный день проходят выставка цветов, многочисленные концерты, завершит праздник также фейерверк.

В Ялте в 12:00 состоялся флешмоб «Русь танцевальная». Жители и гости города участвуют в массовых гуляниях, на площадках развернуты игровые программы, концерты, дискотеки.

В Керчи на городской набережной до позднего вечера будут работать аттракционы, здесь же развернуты выставки местных мастеров, а в 16:00 откроется фестиваль национальных кухонь.