Тюмень, 12 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. День России в Тюмени открыли парадом представителей национальных культур. Десятиметровый триколор и гимн России, вручение паспортов граждан страны и золотых значков ГТО, мост дружбы из 22 национальных подворий на Цветном бульваре — лишь малая толика ярких праздничных мероприятий, сделавших 12 июня запоминающимся для жителей Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tumix.ru Акция «Мост Дружбы», Тюмень

Кроме того, в Тюмени прошел велофестиваль, в котором приняли участие более тысячи человек. Пять победителей 1,3 километрового заезда получили в награду велосипеды. Для малышей было организовано соревнование на беговелах.

«День России — это день объединения и сплочения граждан нашей многонациональной и многоконфессиональной страны», — напоминает митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий.

Глава региона Владимир Якушев на открытии фестиваля национальных культур «Мост дружбы» отметил российскую особенность: единение на одной территории людей множества национальностей в один сплоченный народ.

«Богатые традиции, опыт, уверенность в собственных силах и любовь к Отчизне позволят нам и в дальнейшем успешно достигать поставленных целей, повышать благосостояние и конкурентоспособность региона и страны, быть надежной опорой государства», — заявил Владимир Якушев десяти тысячам участников и зрителей многонационального фестиваля.

Как отмечается на тюменском областном туристическом портале, в Тюменской области проживает 1,4 млн человек без учета автономных округов. Согласно последней переписи населения в 2010 году, в национальном составе региона преобладают русские — 82,8%, сибирские татары — 8,1%, украинцы — 1,7%, немцы — 1,2%, казахи — 1%, чуваши — 0,8%, азербайджанцы — 0,7%.