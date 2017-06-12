Чита, 12 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Семьи забайкальцев, погибших в автокатастрофе, произошедшей в Петровск-Забайкальском районе сегодняшней ночью, получат компенсации. О решении, принятом на заседании оперативного штаба, сообщает сегодня официальный сайт края.

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«Прежде всего, конечно, психологическая и моральная поддержка — эта помощь уже оказывается, с людьми работают психологи. Материальная поддержка будет оказана в самые кратчайшие сроки», — заявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Напомним, трагедия, в результате которой перевернулся автобус с паломниками, произошла накануне, на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». По последним данным, погибли 12 человек. Около 40 человек получили ранения. Министерством здравоохранения Забайкальского края подготовлен список пострадавших в ДТП в Петровск-Забайкальском районе. В настоящее время продолжается работа по его уточнению.

Оказать всю возможною помощь по ликвидации последствий аварии уже выразили два федеральных ведомства: Министерство транспорта и Министерство здравоохранения РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, завтра в Забайкальском крае будут объявлен траур по погибшим.