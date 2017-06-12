Орел, 12 июня, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Многометровое полотно государственного флага Российской Федерации пронесли участники многотысячного шествия в Орле 12 июня — в День России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Орловской области Оркестр Академии ФСО России сопровождал праздничное шествие в Орле

Пресс-служба правительства Орловской области Через центр города пронесли гигантское полотнище флага РФ

Открыли программу праздничных мероприятий легкоатлетические соревнования на Центральном стадионе им. В. И. Ленина

Пресс-служба правительства Орловской области В числе участников — представители властных структур и простые горожане

В 11:00 от сквера Ермолова по улице Ленина до площади Ленина стартовало праздничное шествие. В нем приняли участие более пяти тысяч человек — это и представители власти, члены общественных организаций, учащиеся вузов. Сопровождал шествие оркестр Академии ФСО России. На площади Ленина состоялся торжественный митинг, посвященный государственному празднику.

Пресс-служба правительства Орловской области Настроение — праздничное

Также в праздничный день по сложившейся традиции 19 юных жителей Орла получили паспорта гражданина РФ: чести удостоились отличники учебы, члены Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Пресс-служба правительства Орловской области Всего на шествие вышли около пяти тысяч человек

Утром же в сквере Танкистов открылась выставка оружия Вооруженных Сил России, а в сквере Гуртьева — выставка оружия и воинского снаряжения времен Великой Отечественной войны. На площадке перед памятником Героям гражданской войны (Каховка) проходит информационная акция, посвященная 150-летию со дня создания Российского красного Креста.

На площадке перед театром «Свободное пространство» для всех желающих проводится мастер-класс по изготовлению бумажных голубей — символов мира. В 12:00 сразу на нескольких площадках стартовала молодежная патриотическая акция «Моя Родина — Россия»: всем желающим волонтеры раздают тексты гимна России и ленточки с триколором.

Однако центром праздника стала площадь Ленина: здесь, после праздничного шествия, начался концерт «Все мы — Россия!» с участием оркестра Академии ФСО России и ансамбля «Славица».

Сегодня же в Городском парке культуры и отдыха стартовал открытый областной фестиваль для всей семьи «Во!Семья!», а на площадке у стелы «Орел — город воинской славы» — городской шахматно-шашечный турнир.

В 13:00 от площади Ленина стартует открытая велосипедная гонка-критериум. Участникам гонки предстоит преодолеть маршрут площадь Ленина — ул. Максима Горького до пересечения с ул. Красноармейская (разворот) — ул. Максима Горького — ул. Пионерская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш). В это же время на центральной площади стартовал открытый городской турнир по уличному баскетболу, посвященный Дню России.

Вечером горожан ожидают мероприятия также сразу на нескольких площадках. В 17:00 в Детском парке пройдет праздничный концерт «Я в России рожден», а в то же время на площади Ленина — концерт орловской рок-группы «Туризм» и кавер-группы «Памела, Ах!». В 18:00 праздничный концерт пройдет на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург». В 19:00 в Городском парке культуры и отдыха и Детском парке можно будет принять участие в праздничных танцевальных программах «Танцуй, Россия!».

В 19:30 на площади Ленина жители города соберутся, чтобы исполнить гимн России.

В 21:30 праздничный день завершится фейерверком.