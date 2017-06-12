Санкт-Петербург, 12 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Около 400 петербургских автомобилистов 12 июня приняли участие в необычном флешмобе в честь Дня России.

Facebook.com/milonov Автопробег в честь Дня России (скриншот страницы Виталия Милонова в Facebook

На 200 автомобилях, подобранных и выстроенных по цветам российского флага так, чтобы получился триколор, участники флешмоба проехали по одному из участков Западного скоростного диаметра (ЗСД) и финишировали на набережной Макарова на Васильевском острове.

В конце автопробега автомобилисты включили в своих машинах запись гимна России.

«Флешмоб на ЗСД в Петербурге проходил в рамках всероссийского забега в честь Дня России. Организатором автоколонны стало движение «Автомобильная Россия», — отмечает издание «Петербургский дневник».

«Акция #автомобильнаяРоссия. Автопробег к Дню России! Белые, синие и красные машины в Санкт-Петербурге! Акции здорового человека», — прокомментировал это мероприятие на своей странице в Facebook депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).