Калуга, 12 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В калужском микрорайоне Правобережье сорвался с балкона квартиры на девятом этаже и разбился насмерть 16-летний подросток. Об этом 12 июня рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Ufa-novosti.ru 9 этажей...

По ее словам, несчастный случай произошел при попытке подростка перебраться на балкон соседней квартиры. Так, молодой человек хотел удивить свою девушку и приятелей, в компании которых он отдыхал в ночь на 10 июня 2017 года.

«В настоящее время следствие проводится процессуальная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. Погибший подросток проживал вместе с бабушкой. Мать мальчика ранее была лишена родительских прав», — сказала Мошкова.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один несчастный случай произошел в Калуге в 2016 году. На улице Степана Разина в вечернее время, около многоэтажного дома обнаружено тело 16-летнего подростка с телесными повреждениями, полученными в результате падения с высоты. Было установлено, что подросток самостоятельно проник на крышу многоэтажного дома, после чего произошло его падение.

Ранее на калужской улице Гурьянова, в первой половине дня с пятого этажа дома выпал 12-летний мальчик, который при падении о землю разбился насмерть.