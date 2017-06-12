В Калуге, сорвавшись с балкона 9 этажа, погиб подросток
Калуга, 12 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В калужском микрорайоне Правобережье сорвался с балкона квартиры на девятом этаже и разбился насмерть 16-летний подросток. Об этом 12 июня рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.
По ее словам, несчастный случай произошел при попытке подростка перебраться на балкон соседней квартиры. Так, молодой человек хотел удивить свою девушку и приятелей, в компании которых он отдыхал в ночь на 10 июня 2017 года.
«В настоящее время следствие проводится процессуальная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. Погибший подросток проживал вместе с бабушкой. Мать мальчика ранее была лишена родительских прав», — сказала Мошкова.
Как сообщало ИА REGNUM, еще один несчастный случай произошел в Калуге в 2016 году. На улице Степана Разина в вечернее время, около многоэтажного дома обнаружено тело 16-летнего подростка с телесными повреждениями, полученными в результате падения с высоты. Было установлено, что подросток самостоятельно проник на крышу многоэтажного дома, после чего произошло его падение.
Ранее на калужской улице Гурьянова, в первой половине дня с пятого этажа дома выпал 12-летний мальчик, который при падении о землю разбился насмерть.