Вена, 12 июня, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Ван дер Беллен передал наилучшие пожелания народу России и пожелал счастливого бущуего.

Christian Jansky Президент Австрии Александр ван дер Беллен

«Желаю народу России счастливого будущего», — сказано в поздравительной телеграмме австрийского президента.

Ранее российских граждан и президента Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнёрства с Россией.

Напомним, День России ранее назывался Днём принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Отмечается ежегодно с 1992 года.