Тбилиси, 12 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В силы быстрого реагирования НАТО вскоре вольется еще одно грузинское подразделение. По информации министерства обороны Грузии, рота «Чарли» 12-го батальона легкой пехоты 1-ой пехотной бригады Восточного командования Сухопутных войск ВС Грузии в рамках программы «Оценки концепции оперативных возможностей НАТО и обратной связи» (OCC E&FP) уже завершило второй уровень национальной самооценки (SEL-2).

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

«12 июня был оформлен официальный документ, удостоверяющий успешное преодоление грузинской ротой «Чарли» второго уровня национальной самооценки. Уровень подготовки грузинских военнослужащих был оценен по итогам аключительных показательных учений», — пояснили в оборонном ведомстве.

За процессом оценки наблюдали заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии бригадный генерал Заза Чхаидзе и офицеры различных штабов НАТО.

Военнослужащие 1-ой пехотной бригады провели наступательную операцию на территории Вазианского военного аэродрома и во время атаки на условного противника применили бронемашины типа «Хаммер» и различное вооружение, а также осуществили эвакуацию условно пострадавших военнослужащих на вертолете.

На следующем этапе рота «Чарли» пройдет еще одну ступень второго уровня подготовки — NEL-2. В случае получения положительной оценки грузинское подразделение станет совместимым с НАТО и в течение следующих трех лет в случае необходимости будет использовано по назначению.

Рота «Чарли» станет вторым грузинским подразделением в составе Сил быстрого реагирования НАТО. В конце мая прошлого года в состав Сил быстрого реагирования НАТО вошла рота «Альфа» 12-го батальона легкой пехоты 4-ой механизированной бригады ВС Грузии.