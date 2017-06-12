Чита, 12 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Забайкалье, несмотря на трагедию с перевернувшимися в автобусе паломниками, провели торжественные мероприятия, посвященные Дню России. Как сообщает официальный сайт края, в рамках акции «Мы граждане России» первый и главный документ в своей жизни получили 13 школьников. Также забайкальцам представили праздничный концерт с участием творческих коллективов города Читы. На центральной площади города прошла выставка-ярмарка «Забайкалье многонациональное», где была представлена национальная кухня народов нашего региона.

Studsovetmsudt.ru Паспорт гражданина России

Состоялось в Чите и шествие молодежных организаций Забайкалья, участники которого в сопровождении оркестра пронесли два 15-метровых российских флага от площади Революции и от площади Декабристов до площади Ленина.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, выступая на торжественном митинге, посвященном празднованию Дня России, в частности, отметила: «Сегодня мы отмечаем один из самых молодых праздников новой России! В этот день мы вспоминаем славную историю нашей великой Родины, многовековой исторический путь, который прошла Россия к утверждению своей державности, к становлению и развитию мощного государства, простирающегося от берегов Балтики до Тихого океана. Величие России — это итог напряженного труда и великих свершений наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадил своей жизни для свободы и независимости нашего государства. Именно сегодня, в День России, мы как никогда осознаем, что носить звание «Гражданин России» почетно и престижно! Поскольку это означает, что ты являешься наследником великой истории, великой культуры и государственности. Но это накладывает на гражданина и серьезные обязательства! И я поддерживаю инициативу нашего президента о необходимости принесения присяги на верность России при получении звания Гражданина. С праздником, забайкальцы! С Днем России!», — сказала она.

Также Наталья Жданова напомнила участникам о страшной аварии, произошедшей минувшей ночью на трассе Чита-Иркутск, и призвала забайкальцев почтить память погибших минутой молчания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия, в результате которой перевернулся автобус с паломниками, произошла накануне, на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». По последним данным, погибли 12 человек. Порядка 40 человек получили ранения. Депутат Государственной Думы от Забайкалья Владимир Поздняков полагает, что сегодняшнее празднование в Забайкалье следовало бы отменить.