Екатеринбург, 12 июня, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и Свердловской области сегодня, 12 июня, отмечают День России. В столице Среднего Урала прошла масштабная акция «Хором славим Россию и город». Гимн России исполнили полторы тысячи человек. Также в Историческом сквере собрались участники «Марша гражданских активистов», участниками которого стали более 2500 человек, они присоединились к хору.

Gosrf.ru Б.Н.Ельцин, первый президент России

Кроме того, руководство региона вручило флаги Российской Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим обществам Свердловской области. В торжественной церемонии приняли участие почти 1200 человек — представители 33 военно-патриотических клубов и патриотических организаций.

Кроме того, были возложены цветы к памятнику Борису Ельцину. Напомним, именно председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал декларацию о государственном суверенитете РСФСР, принятую первым Съездом народных депутатов республики 12 июня 1990 года.

Также в Екатеринбурге проходит ставший уже традиционным фестиваль раритетных автомобилей. Самой молодой из зарегистрированных машин 23 года, а самой старой — 81 год, сообщает координатор фестиваля Наталья Рулёва. Среди техники: редкий экземпляр автомобиля ГАЗ М-1 1936 года выпуска, легендарные мотоциклы «Jawa», М-72, «Pannonia T5» и СZ, отлично сохранившаяся в оригинальном состоянии «Победа» 1949 года выпуска и т.д. А почётное место на выставке заняла модель ГАЗ-А, которая отмечает своё 85-летие.

На автомобильный фестиваль «Российской газеты» заявлены жители не только Екатеринбурга, но и Нижнего Тагила, Чебаркуля, Омска и Челябинска. Фестиваль проходит уже в десятый раз.