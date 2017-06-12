Москва, 12 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 12 июня, в День России, по традиции вручил Государственные премии выдающимся ученым, врачам, рабочим, представителям творческих профессий и общественным деятелям.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Среди лауреатов Госпремии в области литературы и искусства за 2016 год — композитор Эдуард Артемьев, один из основоположников советской электронной музыки, автор саундтреков к таким фильмам, как «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» Андрея Тарковского, «Сибириада» Андрея Кончаловского, «Курьер» Карена Шахназарова. Эдуард Артемьев отмечен Государственной премией за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

За выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства Госпремия присуждена балетмейстеру Государственного академического Большого театра России Юрию Григоровичу.

За вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия Госпремии удостоен генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Госпремии в этом году присуждены трем научным коллективам за работы в области добычи углеводородов, в кардиологии, а также в астрофизике.

Так, лауреатами стали советник главного геолога компании «Сургутнефтегаз» Юрий Батурин, доктор экономических наук, генеральный директор компании Владимир Богданов, а также его первый заместитель Анатолий Нуряев. Они получили награду за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Госпремия также присуждена директору Института хирургии имени Вишневского Амирану Ревишвили, директору Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александру Караськову, а также его заместителю по научно-экспериментальной работе Евгению Покушалову за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

Еще одна Госпремия в области науки и технологий присуждена за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. За это научное достижение премии удостоены доктор физико-математических наук, заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга Николай Шакура и заведующий лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Рашид Сюняев.

Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившую широкое общественное признание в России. В этом году ее получил писатель и общественный деятель Даниил Гранин.

Эту премию президент России вручил писателю в виде исключения еще 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.

Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий — отечественных и международных.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В нынешнем виде система Госпремий оформилась в 2004—2006 годах. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

По окончании церемонии вручения Государственных премий на Ивановской площади Кремля намечен торжественный приём по случаю национального праздника — Дня России. На него приглашены не только лауреаты, но и все руководство страны, парламентарии, представители российского истеблишмента.