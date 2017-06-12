Барнаул, 12 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В алтайской турзоне «Бирюзовая Катунь» завершились основные мероприятия, посвященные Дню России. Центральным мероприятием праздника стала церемония выдачи паспортов Российской Федерации 13 юным землякам. Главный документ школьникамАлтайского, Красногорского, Советского районов и Белокурихи вручил губернатор Алтайского края Александр Карлин и поздравил с первым шагом во взрослую жизнь. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Вести-Алтай День России в Барнауле. Оркестр «Сибирь»

Напомним, ставший уже традиционным всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» объединил сегодня более 600 участников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Читы, Красноярска, Перми, Владивостока, Москвы и Казахстана.

«День России уже стал традиционным и по-настоящему всенародным праздником. Мы наполняем его очень серьезным содержанием: на Алтае уже пять лет подряд проходит Всероссийский фестиваль традиционной культуры. Это то, что нас всех объединяет. В Алтайском крае живут представители около 140 наций и народностей, мы трепетно храним свои культурные истоки и с достоинством это демонстрируем, принимаем гостей со всех концов России и из-за рубежа», — подчеркнул губернатор Алтайского края в ходе выступления на фестивале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле программа «Мы вместе» только начинается. Горожанам и гостям праздника покажут концерт и авиашоу. Сейчас на сцене играют «Калинку» в исполнении оркестра «Сибирь».