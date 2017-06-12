Салехард, 12 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. На Ямале День России отмечают митингами, концертами, спортивными состязаниями, интерактивными играми. Каждый город ЯНАО постарался поздравить страну и друг друга по-особенному, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Svadba-inform.ru Парад колясок

В Салехарде, столице Ямала, у центра культуры и спорта «Геолог» прошел митинг гражданского мира, на котором собрались представителей трудовых коллективов, профсоюзных организаций, общественных объединений, политических партий, учащейся молодёжи, ветеранов военных действий. В городском саду дан старт мотосезону.

В этот день в столице Ямала прошло множество мероприятий, главное из которых торжественное вручение паспортов граждан России юным салехардцам. А в культурно-деловом центре «Наследие» организованы бесплатные юридические консультации на языках коренных народов Севера.

В Ноябрьске — праздничный концерт «Ты процветай моя Родина» и этнофестиваль. Акция «Цветущий триколор» призвана заполнить карту России цветами.

В Новом Уренгое мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯНАО Виктор Селиверстов проведет арт-занятие и мастер-класс «Российский триколор», где желающие изготовят памятный сувенир в честь Дня России.

В Губкинском — парад детских колясок, а также соревнования по мини-футболу, стритболу, армспорту и волейболу. В Лабытнангах — военно-патриотическая игра «Зарница».

На сайте правительства ЯНАО указано, что на территории округа, в соответствии с переписью населения 2010 года, проживают 534 тысячи человек более 100 национальностей. Наиболее многочисленными являются представители русской национальности (59,7%), украинцы (9,4%), татары (5,5%), башкиры (1,6%) и белорусы (1,2%). Коренные и малочисленные народы Севера — ханты, манси и ненцы — в совокупности составляют 7,5% населения.