Кострома, 12 июня, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Костроме 12 июня более 2600 человек приняли участие в полумарафоне «Бегом по «Золотому кольцу». Как сообщает пресс-служба губернатора, на беговую дорожку вышли горожане и гости города в возрасте от четырех до 79 лет.

Пресс-служба губернатора Костромской области День России в Костроме отметили массовыми забегами

Участников забега от имени главы региона Сергея Ситникова приветствовала его заместитель Ольга Еремина, которая пожелала всем собравшимся на Сусанинской площади «доброго дня и доброго старта».

Пресс-служба губернатора Костромской области Уличные тренажеры

Для взрослых бегунов было предусмотрено три дистанции — три километра, 10 км и полумарафон — 21,1 км. Юные бегуны в возрасте от четырех до 11 лет соревновались на дистанциях 300 и 600 метров. Некоторые будут бороться за победу в личном первенстве, другие — в составе семейных команд. Самым массовым стал забег на три километра — в нем приняли участие более 1400 человек.

Пресс-служба губернатора Костромской области Перед полумарафоном «Бегом по «Золотому кольцу»

Также в 2017 году впервые прошел детский забег «Снегурочки» на 300 метров. Пятьдесят девочек в возрасте от четырех лет вышли на беговую дорожку в костюмах самой известной в России костромички. Сама Костромская Снегурочка дала старт участницам забега.

Пресс-служба губернатора Костромской области Забег Снегурочек

Все участники полумарафона перед забегами получили сувениры с символикой мероприятия. Победители и призеры соревнований по итогам забегов будут награждены медалями и призами от партнеров проекта.

Пресс-служба губернатора Костромской области На Сусанинской площади

В рамках полумарафона «Бегом по «Золотому кольцу» на стартовые линии вместе с костромичами вышли представители 154 городов 36 регионов страны, а также спортсмены из Бельгии.

Пресс-служба губернатора Костромской области 50 девочек пробежали дистанцию в костюмах Снегурочки

Когда забеги были завершены, праздничные мероприятия продолжились: на Сусанинской площади можно было собрать картину-паззл с видом Костромы, пострелять из двухметровой рогатки, поиграть в «живые» шашки и обычные шахматы, научиться вязать морские узлы. Также на площади появились уличные тренажеры, были организованы турнир по диск-гольфу, силовая тренировка и танцевальные мастер-классы.