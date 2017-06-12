Бишкек, 12 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой задержали в пригороде столицы Киргизии наркоторговца с крупной партией тяжелых наркотиков. Об этом сегодня, 12 июня, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

У задержанного было конфисковано 1 кг 66 г героина, спрятанного в «муляжи лука» — емкости с наркотиками были обклеены луковой шелухой.

Также киргизстанские правоохранители арестовали жителей Чуйской области, перевозивших 26 кг марихуаны. Пытаясь уйти от милицейской погони, подозреваемые выбрасывали мешки с наркотиками через окна автомобиля.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2016 году правоохранительные органы и спецслужбы Киргизской Республики изъяли из незаконного оборота 498 кг наркотиков, психотропных препаратов и прекурсоров (химреагентов, применяющихся для изготовления наркотиков), в 2015 году — около 2870 кг.