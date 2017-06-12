Тбилиси, 12 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе не одобряет намерение правящей партии «Грузинская мечта» выдвинуть на пост мэра Тбилиси на предстоящих местных выборах нынешнего министра энергетики Грузии Каху Каладзе и подчеркивает, что для этой должности у Каладзе недостаточно компетенции. Об этом эксперт заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»), отметив, что в Тбилиси накопилось очень много проблем, осмыслить, а тем более решить которые будет нелегко.

Vladimer Shioshvili Исторический центр Тбилиси на закате, панорама

По мнению Твалчрелидзе, нынешний мэр Давид Нармания неплохой экономист, но годы его работы на посту мэра Тбилиси показали, что эта должность явно выходит за рамки его компетенции.

«По моему мнению, мэр Тбилиси обязательно должен быть тбилисцем. И говорю это не без аргументов. Дело в том, что здесь очень много таких проблем, которые на поверхности не видны, и увидеть их может только человек, родившийся здесь. Боюсь, господин Каладзе не осмыслил даже половину этих проблем. Каладзе — хороший менеджер, но в политике играет так же, как играл в футболе, — прямолинейно, более того, очень прямолинейно», — пояснил эксперт.

По его словам, в отношении Каладзе имеется много вопросов и распространяется много слухов о том, что в сфере энергетики не все в порядке, что заключаются коррупционные сделки. Но так как пока все это не доказано, говорить о слухах эксперт не хочет. Он лишь выражает свое удивление тем, как вырос Каладзе за последние годы, и тут же подчеркивает, что до независимого политика и государственного деятеля ему еще очень далеко.

«По моему мнению, он не может вести независимую политику. Ему недостает и профессиональной компетенции, что проявилось хотя бы в переговорах с Газпромом. Увы, выяснилось, у него не было даже нормального советника. Россия грозилась, что будет поставлять газ в Армению из Ирана, а Каладзе о ситуации в Иране ничего не знал, не знал ни о расположении политических сил, ни о связывающей Иран и Армению инфраструктуре. Он как человек, пришедший из спорта, достаточно жесткий и боевой, но сомневаюсь, что у него достаточно компетенции для того, чтобы управлять Тбилиси», — заявил Твалчрелидзе.

Официально правящая партия кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси пока не представляла, но в комментариях журналистам и частных беседах представители «Грузинской мечты» подтверждают, что в партии кандидатура Каладзе рассматривается, более того, лидеры «Грузинской мечты» выражают уверенность, что у Каладзе достойных соперников в борьбе за этот пост не будет.