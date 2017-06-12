Украина, 12 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Около 45 километров водопроводных сетей намерены заменить в этом году сотрудники предприятия «Лугансквод», сообщил 12 июня в эфире телеканала «Луганск 24» директор предприятия Александр Авершин. Он рассказал, что после обстрелов 2014 года водопровод в Республике был сильно повреждён. Специалисты предприятия за период с 2014 по 2016 год провели большую работу по восстановлению водопроводных сетей ЛНР.

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«Когда мы запускались после простоя, когда были обесточены в 2014 году, восстанавливали систему водоснабжения, у нас за год получилось около 12 тысяч повреждений на наших сетях. В 2015—2016 годах было порядка 15−16 тысяч повреждений, на сегодняшний день у нас около 5,5 тысяч повреждений уже на сетях, то есть такое количество само говорит о себе — аварийность значительная», — рассказал Александр Авершин.

Руководитель предприятия уверен, что устранение аварий на местах порывов — это временные меры, поэтому необходимо уделять большее внимание замене водопроводных сетей. Он подчеркнул, что главная задача на этот год заменить около 45 километров водопроводных сетей в республике. Все виды работ предприятие ведет за свои деньги, не привлекая средства извне.

Параллельно в Республике восстанавливается разрушенное жилье.

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял о том, что ОБСЕ упорно «не видит» фактов обстрелов и уничтожения инфраструктуры Республики Вооруженными силами Украины, поэтому международная организация должна нести материальную ответственность.

«В уставе ОБСЕ указано, что ОБСЕ отвечает за безопасность и сохранность жизни гражданского населения на территории противоборствующих стран. В таком случае министерству ЖКХ и всем остальным подготовить расчет и предоставить… У нас на сегодня на линии разграничения более 300 домов разрушено. Предъявите ОБСЕ наш официальный счет за восстановление экономики», — призвал Плотницкий.

Напомним, что за применение запрещённых средств и методов ведения войны на территории Донбасса в Российской Федерации 7 апреля 2017 года на ВСУ завели уголовные дела.