Чита, 12 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Отменить все праздничные мероприятия по случаю Дня России в Забайкалье предложил депутат Государственной Думы от Забайкалья Владимир Поздняков. Он полагает, что руководству региона нужно было извиниться перед теми, кто готовился к этим мероприятиям, «но сказать, что в этих условиях нельзя проводить праздник». Слова депутата цитирует корреспондент Забмедиа.

Забмедиа День России в Чите

Напомним, трагедия, в результате которой перевернулся автобус с паломниками, произошла накануне, на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». По последним данным, погибли 12 человек. Порядка 40 человек получили ранения.

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, начиная 12 июня митинг в честь Дня России, объявила минуту молчания в память о погибших. Чуть ранее в беседе с журналистами она отметила: «Мы уже начали выяснять причины этой страшной трагедии. Почему, какая необходимость была автобусу с пятьюдесятью людьми в глубокую ночь пойти по такой сложной дороге. (…) На 15 июня мы запланировали внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Там мы уже будем принимать очень серьезные решения».

Также известно, что траур по погибшим решено объявить 13 июня.