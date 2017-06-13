Москва, 14 июня, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Китайский проект «Шелковый путь» стал к настоящему моменту не просто крупнейшим торговым и транспортным проектом Китая. В своем информационном охвате эта затея собирает в СМИ страны и политиков, реальные события и наметки планов, которым, возможно, никогда не суждено воплотиться. К какой же категории можно отнести последние сообщения о вхождении стран Закавказья в китайский проект, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Саркиса Цатуряна.

Tccb.gov.tr Мевлют Чавушоглу и Ван И. Июль 2015 года

Планируемые транспортные потоки, по которым должны двинуться поставки сырья и товаров между Востоком и Западом, остаются в центре внимания тех, кто следит за событиями вокруг «Шелкового пути». Недавнее подписание в Пекине министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария и министром коммерции КНР Чжун Шанем в Пекине соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между двумя странами можно считать еще одним шагом в сторону большей определенности маршрута, призванного крепче связать Китай и Европу.

Некоторый повод для беспокойства соседних стран может вызвать тот факт, что предполагаемое использование железной дороги Баку — Тбилиси — Карс — Эдирне исключает какое-либо участие в данной части проекта всех стран региона, кроме Турции, Азербайджана и Грузии. Сирийский конфликт, уничтоживший инфраструктуру к югу от турецкой границы, сыграл на руку тем, кто стремился переориентировать большую часть транзита на север.

Часть турецкой элиты, вероятно, уже считает себя выгодоприобретателем, ловко использовавшим войну для организации мнения могучего Китая в свою пользу. Но не стоит спешить с выводами, учитывая шаткость положения самой Турции, вот уже на протяжении года третируемой западными критиками за недостаточную демократичность и преследования инакомыслящих.

Впрочем, все вышеуказанное не дает повода России, Индии и Ирану оставаться в стороне от процесса и занимать выжидательную позицию. Потерять в Большой Игре возможность открытия транспортного коридора Север-Юг, органично дополняющего китайский проект, было бы невыгодно никому из участников. А договор о зоне свободной торговли между Россией и Ираном, также как аналогичный договор между Россией и Индией все еще не заработали в полную силу.

Подробности читайте в статье: Грузия присягает на верность Китаю и Турции. Что дальше?

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