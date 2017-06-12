Челябинск, 12 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Челябинске, как и по всей стране, сегодня, 12 июня празднуют День России. В городе прошёл парад дружбы народов и заложен сад ШОС и БРИКС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1obl.ru Сад ШОС и БРИКС в Челябинске

Отметим, празднование проходит под лозунгом «Челябинск многонациональный». Мероприятия ко Дню России начались ещё 8 июня — на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной вплоть до 10 июня шёл зональный этап летнего всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне». Но главные события развернулись 12 июня. На площади Ярославского был заложен сад ШОС и БРИКС. Украшением площади стали 10 остролистных клёнов Эсмеральда. В закладке сада приняли участие представители Китая, Таджикистана, Бразилии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, ЮАР, Пакистана и Индии.

Кроме того, здесь завершился парад дружбы народов, который стартовал у молодёжного театра. В ходе парада активисты ОНФ и добровольцы раздали прохожим более пяти тысяч памяток, с кратким описанием истории праздника. Люди доброжелательно отнеслись к подобной инициативе, многие внимательно прочитывали текст и бережно складывали в сумки, чтобы передать тем, кто в этот день остался дома, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Затем здесь начался международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветие культур» и фестиваль русского фольклора. А в саду Победы прошли флешмоб «День России» и раздача лент триколора.

Сейчас во всех районах города проходят праздничные концерты. Напомним, День России приурочен к принятию 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР декларации о государственном суверенитете РСФСР.