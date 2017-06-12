Ижевск, 12 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум.

Жители столицы Удмуртии отмечают не только День России, но и День города. Основанному в 1760 году Ижевску 12 июня исполняется 257 лет. Праздничные мероприятия начались еще два дня назад — 10 июня, когда здесь впервые отмечали День двора, в воскресенье — День района. Такую трехдневную программу празднования предложили местным властям сами горожане, цитирует ТАСС слова временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова.

Izhlife.ru День города в Ижевске

«Сегодня наша страна празднует один из самых главных праздников — День России, и это здорово, что 12 июня — это еще и День города Ижевска. Новый формат празднования нам подсказали сами жители, и это главное в нашей работе — мы формируем сообщество неравнодушных людей, которые готовы развивать Удмуртию, начиная от двора, района, города», — сказал Александр Бречалов, выступая на торжественном митинге у монумента «Навеки с Россией».

«Более 220 инициатив горожан мы поддержали и реализуем в эти дни вместе — от шахматных турниров и арт-фестивалей во дворах до масштабных праздников для детей и различных чемпионатов. Все это придумывали сами жители и представители некоммерческих организаций», — сказал врио губернатора региона.

В рамках торжественного митинга состоялась церемония вручения первых паспортов. Тринадцать юных жителей Удмуртии получили свои первые паспорта из рук врио главы республики.

После этого по набережной Ижевского пруда прошло театрализованное праздничное шествие творческих коллективов «Здравствуй, город! Это — Я», а на центральной площади и вокруг нее развернулись творческие площадки «Литературный Арбат», «Рисуй, Ижевск» и «Арт-бульвар».

Завершится празднование большим вечерним концертом, лазерным шоу и красочным фейерверком над Ижевским прудом.