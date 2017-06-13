Москва, 13 июня, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Книга известного российского турколога Дмитрия Еремеева «История турецкой общественной мысли 11−21 веков» описывает развитие философии, общественной мысли и теологии в Османской империи, а затем в Турции. Интересную, открывающую много нового книгу представляет редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Турецкий флаг

Автор обращает особое внимание на целостность процессов, веками длящихся в изучаемой стране, чье общество развивалось под влиянием всевозможных модернизационных факторов и явлений. Еремеев указывает на значимость т.н. импортных идеологий. Такие идеологии зачастую оказывали определяющее влияние на развитие философской и общественно-политической мысли Османской империи, а затем начинали бороться с прежними доктринами.

Исследователь выявляет закономерности и конкретные приемы, с помощью которых разрабатывались новые идеологии в Османской империи.

Что же касается современной Турции, Еремеев оценивает период, начавшийся с приходом к власти Партии справедливость и развития, как время реисламизации турецкого общества, «очередную кризисную эпоху в истории страны». Закономерности этой эпохи состоят в скептических и даже трагических настроениях и, наряду с ними, — в стремлении к переменам. Вопрос в том, каковы будут эти перемены.

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