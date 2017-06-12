Варшава, 12 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании провести референдум в стране по вопросу больше контроля главы государства над вооружёнными силами. Об этом Дуда заявил сегодня, 12 июня, в интервью изданию SE.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Дуда посетовал, что номинально президент Польши является главнокомандующим польскими вооружёнными силами, однако в мирное время армией фактически руководит министр обороны.

«Я хочу, чтобы некоторые вещи были конкретизированы. Например, должен ли президент, избранный на всеобщих выборах, иметь сильные позиции также в плане компетенций», — пояснил Дуда.

Он считает, что позиции президента Польши должны быть усилены, «потому что или это верховная власть, или нет».

«Такие вещи должны быть чётко уточнены», — отметил польский лидер.