Весь мир, 30 апреля, 2010, 08:24 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Бельгии 29 апреля единогласно одобрила законопроект, запрещающий ношение паранджи в общественных местах, сообщает AFP.

В случае вступления закона в силу, Бельгия станет первым государством, полностью запретившим ношение элементов мусульманской одежды на своей территории. Исключение может быть сделано для участников праздничных мероприятий, которые должны будут получить специальное разрешение для ношения паранджи у муниципальных властей.

Нарушителям закона грозит штраф в размере 15-25 евро или тюремное заключение сроком до 7 дней.

Основным аргументом для принятия такого закона, по данным Associated Press, депутаты назвали невозможность идентификации человека, закутанного в паранджу. Они утверждают, что здесь речь не идет о какой-либо дискриминации.

Если закон будет одобрен верхней палатой парламента Бельгии, он вступит в силу уже с июня-июля этого года.