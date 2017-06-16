Калуга, 17 июня, 2017, 01:10 — ИА Регнум. На примере Калуги можно изучить распространившуюся нынче среди депутатов практику возглавлять какое-нибудь муниципальное унитарное предприятие (МУП). Это вполне объяснимо с точки зрения состава депутатского корпуса Калужской городской думы, большей частью набранного из представителей бизнеса или руководителей предприятий. Такое положение, как нетрудно догадаться, усложняет контроль за использованием муниципального имущества и расходом бюджетных денег. Подробнее о том, к чему приводит подобная практика, пишет кандидат политических наук, постоянный автор ИА REGNUM Виталий Черников.

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Примеров уже немало, однако на общем фоне заметно выделяется депутат гордумы прошлого созыва Сергей Стефанов, возглавивший, будучи депутатом, муниципальное предприятие по обслуживанию лифтового хозяйства города «Калугалифтремонтстрой», ставшее затем акционерным обществом. То, как это происходило, достойно стать образцом примером для подражания для всякого депутата, стремящегося оставаться при бюджетных средствах и не нести при этом столь обременительных обязательств перед гражданами. А уж как полезно было бы изучить данное дело правоохранительным органам, имея в виду повышение раскрываемости экономических преступлений.

Само предприятие на момент перехода под руководство Стефанова приносило порядка 200 млн рублей прибыли ежегодно и обеспечивало работой более 200 человек. Очень скоро стараниями Стефанова предприятие опасно подошло к разорению, который, однако, не опустил руки, а охотно предложил выход: раз уж перспектив у предприятия в сложившейся обстановке нет, то надо его сделать акционерным обществом, и тогда оно, как говорится, впишется в рынок, сократит расходы и повысит доходы. В итоге всего через два года после того, как Стефанов взял бразды правления в свои руки, предприятие стало АО, а господин Стефанов остался его руководителем.

Но интрига (а она есть, и еще какая) не в этом. Достойную Остапа Бендера историю читайте здесь: Калужский кейс для прокурора

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