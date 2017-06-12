Липецк, 12 июня, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В Липецкой области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню России — праздничные митинги, концерты, а также велопробег в память о жертвах Великой отечественной войны.

Пресс-служба администрации области Губернатор Олег Королев

В областном центре праздничные мероприятия 12 июня начались с митинга на площади Героев, где выступили первые лица региона. С главной площади также стартовал патриотический велопробег «Маршрут Победы»: Липецк — Санкт-Петербург». Его посвятили памяти липчан, погибших в Великой Отечественной войне.

Четыре спортсмена проедут около 1400 километров. Участников велопробега приветствовал глава администрации Липецкой области Олег Королев. Он вспомнил, как представители старшего поколения 30−40 лет назад совершали велопробеги в Нижний Новгород, Ростов и другие города. Кроме того, старшеклассники однажды совершили поход на шлюпках из Ельца в Волгоград, где возложили венки на Мамаевом кургане в честь годовщины Великой Победы.

«Вы продолжаете эти добрые традиции старшего поколения и для молодежи очень важен ваш пример. Успехов вам, удачи и хорошей дороги», — пожелал Королев.

По пути в Санкт-Петербург участники велопробега возложат венки к мемориалам в Ельце и Великом Новгороде. Они проведут несколько встреч с молодежными и общественными организациями, СМИ, а также людьми с ограниченными возможностями здоровья. Завершится велопробег 22−24 июня на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга, где участники почтят память липчан, защищавших блокадный Ленинград.

В Липецке, Ельце, других городах и районах проходят массовые мероприятия — праздничные митинги и концерты. В местах проведения массовых мероприятий усилили меры безопасности.

В областном центре 12 июня торжественно открыли колесо обозрения в Нижнем парке. Туда горожан пригласили после митинга на площади Петра Великого. И хотя не все липчане довольны местом расположения аттракциона (Нижний парк называется так не случайно — он располагается в овражной части города, и вид оттуда открывается не самый живописный), в день народных гуляний к колесу выстроилась внушительная очередь. Глава городской администрации Сергей Иванов на церемонии открытия пообещал, что за три года Нижний парк изменится кардинально.

«Может быть, небольшое событие, но мы сделали ещё один шажок в приведение Нижнего парка в порядок. Мы его в течение трёх лет сделаем любимым местом отдыха горожан и гостей города. Комсомольский пруд, Городище, Быханов сад, Каменный лог — это то, что мы сделаем в ближайшем будущем», — цитирует слова мэра портал Gorod48.