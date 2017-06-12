Новосибирск, 12 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Около 500 человек собрал в понедельник приуроченный ко Дню России мото-велопробег в Новосибирске, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский флаг. Пробег прошел несмотря на плохую погоду, цитирует ТАСС слова одного из его организаторов, активиста общественного движения «Привет, велосипед!» Алексея Куницына.

jia3ep День России

Участники пробега начали собираться утром на площади Пименова, где расположена Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН. Новосибирск — город ученых, и старт пробега от крупнейшей библиотеки за Уралом и одного из самых больших российских хранилищ научной литературы будет символичным, сочли устроители праздника. Несмотря на моросящий дождь и холодный ветер, счет участников шел на сотни. У велосипедистов в ходу теплая одежда, непромокаемые перчатки и дождевики.

Колонна байкеров с российским флагом проследовала по центральным улицам Новосибирска, по двум берегам Оби. Финишировали участники пробега на центральной площадке праздника — Площади Ленина.

Здесь перед Новосибирским театром оперы и балета была установлена сцена, на которой в ожидании участников пробега были организованы выступления творческих коллективов.