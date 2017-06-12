Калуга, 12 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. 19 единиц старых боеприпасов было обезврежено саперами за минувшие сутки на территории калужского региона. Об этом 12 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Боеприпас времен войны

По информации ведомства, авиабомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена в одном километре от деревни Милотичи Барятинскиго района. В лесном массиве у деревни Салово, того же, Барятинского района, саперы обезвредили 9 единиц 105 мм артиллерийских снарядов.

В поселке Терентьево Малоярославецкого района нашли одну 82 мм мину, а в лесном массиве у деревни Выползово Кировского района было обнаружено уже 8 единиц. «В год мы уничтожаем от 1,5 до 2,5 тыс. боеприпасов. За 20 лет на неплохой арсенал наберется. Мы ведем не только общую статистику, но и отдельно регистрируем снаряды большого калибра, реактивные снаряды, бомбы. В некоторые годы количество авиабомб, обезвреженных нами, доходило до 15−20 штук», — сказал заместитель начальника пожарно-спасательной службы Калужской области (по поисково-спасательной работе) Дмитрий Лобов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году калужской группой разминирования было обезврежено 1533 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. В прошлом году на территории калужского региона было уничтожено 15 авиабомб. Самая большая уничтоженная авиабомба калибра 250 кг содержала в себе не менее 130 кг тротила. Две 100 килограммовые старые авиабомбы саперам пришлось извлекать со дна реки Угры в окрестностях Юхнова.

К мощным боеприпасам времён Великой Отечественной войны относят и реактивные снаряды. За 2016 год группой разминирования их было уничтожено семь единиц. Самый большой — калибра 280 мм с зарядом свыше 50 кг тротила — был найден в окрестностях деревни Ослинка Жиздринского района, в 15 метрах от автодороги.