Москва, 13 июня, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Одна из плохих новостей состоит в том, что Евросоюз не подписал пакет пекинских документов, что оставляет открытым вопрос об окончании «Пути». Другая — в том, что Индия, с которой у Китая есть нерешенные проблемы (Тибет — только самая известная из них, есть и другие), в мероприятии вообще не участвовала, при том что это — кратчайший путь к Индийскому океану. Да и с Пакистаном и Афганистаном имеется ряд исторических противоречий, причем этим сложности вблизи границы опять же не исчерпываются.

Rusmecenat.ru «Три философа», Бернардо Строцци, 1630-1640-е гг

Возможность раскачки обстановки в Средней Азии также нельзя сбрасывать со счетов, с учетом мнения китайских экспертов, фиксирующих смещение центра международного терроризма с Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию.

А что же с китайско-российским тандемом на Ближнем Востоке и кто в этой паре ведущий? Читайте здесь: «Шелковый путь» и мифология: кто обвиняет Россию в «поражении»

Рекомендуем другие статьи Станислава Тарасова по проблемам международных отношений.