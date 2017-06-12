Рим, 12 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Согласно данным итальянской береговой охраны, 8—9 июня были спасены 900 человек, а 10 июня — 1650 человек: они добирались с ливийских берегов на надувных лодках, многие остаются пропавшими без вести.

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Один из 78 выживших на лодке сообщил, что изначально на борту их было 130. Следовательно, 68 человек утонули, пишет издание.

В воскресенье, 11 июня, было зафиксировано прибытие 700 беженцев, сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

Очередному наплыву мигрантов содействует хорошая погода, тем не менее маршрут длиной в 300 км остается небезопасным.

Согласно официальным данным ООН, с начала 2017 года в Италию по средиземноморскому маршруту прибыли свыше 62 тыс. беженцев, около 2 тыс. — утонули.