Минск, 13 июня, 2017, 05:54 — ИА Регнум. В Минске прошло заседание белорусско-польского круглого стола на тему «Диалог истории — история диалога. Сложные вопросы в истории Белоруссии и Польши, их отражение в историографии обеих стран и перспективы для сближения научных позиций». Необходимо понимать, однако же, что прежде, чем дискутировать с Польшей по поводу нюансов исторической судьбы, стоит поглубже познакомиться с исторической картиной, как она есть в понимании правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). Картина эта вкратце такова: все, что находилось в составе Советского Союза, стонало под гнетом «большевистского режима». Особенно зверствовали большевики на землях Западной Белоруссии, до 1939 года входивших в состав Польши.

Statehistory.ru Группа молодежи из Белостока направляется в агитационный велопробег, посвященный выборам в Народное собрание Западной Белоруссии. Октябрь 1939 г.

Вся эта картина, построенная на ставшем уже привычном антисоветизме, не выдерживает никакой исторической критики, даже основанной только на сохранившихся воспоминаниях самих поляков, проживавших в те годы на входящих в состав СССР территориях. Представить белорусов «такими же жертвами» довольно затруднительно. В целом же практика проталкивания антисоветизма под маской «борьбы за освобождение порабощенных народов» быстро скатывается в привычную уже русофобию.

Читайте подробности в статье: Варшава — Минску: признайте, что и вы жертвы СССР!

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